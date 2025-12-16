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В деревне Усть-Шомушка произошло массовое ДТП
Сегодня, 16:17
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В деревне Усть-Шомушка произошло массовое ДТП

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По предварительным данным, дорогу не поделили машины Volkswagen, Ford и УАЗ.

В Тихвинском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП с пострадавшим. Об этом рассказали в МЧС России 10 июня. 

В деревне Усть-Шомушка на Главной улице столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, дорогу не поделили машины Volkswagen, Ford и УАЗ. В результате аварии пострадал один человек. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: виновник смертельного ДТП во Фрунзенском районе Петербурга ответит перед судом. Фигурант управлял технически исправным автомобилем марки Haval. На пересечении улицы Олеко Дундича и Будапештской улицы водитель не пропустил машину, двигавшуюся во встречном направлении. В результате аварии от полученных травм скончался владелец Volkswagen. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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