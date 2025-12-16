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Виновник смертельного ДТП во Фрунзенском районе ответит перед судом
Сегодня, 12:26
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Виновник смертельного ДТП во Фрунзенском районе ответит перед судом

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В результате аварии от полученных травм скончался 51-летний владелец Volkswagen.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 10 июня.

Следствие утверждает, что в сентябре прошлого года фигурант управлял технически исправным автомобилем марки Haval. На пересечении улицы Олеко Дундича и Будапештской улицы водитель не пропустил машину, двигавшуюся во встречном направлении. В результате аварии от полученных травм скончался 51-летний владелец Volkswagen. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Mitsubishi сбил юношу на питбайке на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев. Также пострадал четырехлетний пассажир автомобиля.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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