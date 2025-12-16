Виновник смертельного ДТП во Фрунзенском районе ответит перед судом

В результате аварии от полученных травм скончался 51-летний владелец Volkswagen.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 10 июня.

Следствие утверждает, что в сентябре прошлого года фигурант управлял технически исправным автомобилем марки Haval. На пересечении улицы Олеко Дундича и Будапештской улицы водитель не пропустил машину, двигавшуюся во встречном направлении. В результате аварии от полученных травм скончался 51-летний владелец Volkswagen.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Mitsubishi сбил юношу на питбайке на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев. Также пострадал четырехлетний пассажир автомобиля.

Фото: Piter.TV