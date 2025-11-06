Сотня актёров и 10 единиц техники воссоздали сражение под Петербургом

Для зрителей работали интерактивные зоны: можно было изучить экипировку советских и немецких воинов, посетить батальонный медпункт, штаб и увидеть артиллерийское вооружение.

В День окончания Ленинградской битвы на Сестрорецком рубеже прошла масштабная военно-историческая реконструкция. Зрители увидели сражение с выстрелами, пиротехническими взрывами и боевой техникой. Хотя сценарий не привязан к конкретному бою, он отражает события Нарвской наступательной операции, когда войска Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота освободили Нарву и расширили плацдарм для освобождения Прибалтики.

На площадке выставочного комплекса "Сестрорецкий рубеж" собралось более 300 человек. В реконструкции участвовали около 100 актёров и примерно 10 единиц техники времён войны, включая американский транспортёр "Скаут" М3, поставленный по ленд-лизу.

Организатор реконструкции Денис Фролов отметил, что такие мероприятия помогают сохранить память о подвиге солдат, освобождавших Ленинградскую землю.

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Фото: Минобороны