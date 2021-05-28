В зоне платной парковки Петербурга установят знаки временного запрета стоянки

Глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко анонсировал нововведение для удобства уборки улиц.

Петербургские чиновники неоднократно обсуждали возможность установки знаков "Остановка запрещена" в зоне платной парковки, чтобы ее удобнее было чистить. В ближайшее время ее планируют реализовать. Об этом 3 марта в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Чиновник поделился информацией об этом в ответ на вопрос ведущей Ирины Степановой. Она напомнила, что до введения платной парковки в центральных районах города были такие ограничительные знаки, и поинтересовалась: не планируется ли их вернуть?

Петриченко пояснил, что этот вопрос рассматривался неоднократно на совместных совещаниях под председательством курирующего вице-губернатора. Для принятия решения необходимо определить загруженность платной парковки в разные дни и часы, поэтому сейчас проводится соответствующий мониторинг.

На основе полученных данных составят график востребованности платных парковок. В ближайшее время будет принято решение об установке знаков 3.27, запрещающих парковку в определенное время. Будет определен временной интервал, который позволит исключить проблему и даст дорожным предприятиям возможность беспрепятственной уборки лаповыми погрузчиками.

Сейчас зону платной парковки убирают вручную или маленькими погрузчиками. Иногда припаркованные машины мешают нормально убрать снег, объяснял ранее глава комитета.

