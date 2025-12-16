Цивилев просит Госдуму взять за основу реформы парковок петербургскую систему

В Госдуме задумались о единых для всей страны правилах платной парковки. Петербургские депутаты настаивают, чтобы за основу взяли местный опыт, а не московский.

В Государственной думе начали обсуждать введение единых правил для платной парковки на всей территории России. Предполагается, что унификация сделает систему понятнее для автомобилистов, путешествующих по разным регионам. Водители только привыкли к необходимости оплачивать стоянку в центре, как им, возможно, придётся осваивать новые порядки.

Как рассказал председатель Комитета по транспорту Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев, городские власти направили письмо в Госдуму с просьбой взять за основу федеральной реформы именно петербургскую модель, а не московскую, которую он назвал слишком жёсткой.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что пока реформа существует лишь на уровне разговоров. Конкретного документа, который можно было бы обсуждать, ещё нет, есть только заявления отдельных депутатов. По его словам, одним из нововведений может стать возможность постоплаты парковки. В Петербурге сейчас такая функция отсутствует, поскольку не позволяет тарифицировать стоянку поминутно.

В Смольном ранее анонсировали возможность редактировать парковочную сессию в течение суток. Эта функция призвана помочь избежать штрафа в случае сбоев связи, но она принципиально отличается от системы постоплаты.

Ранее мы сообщили о том, что штрафам за парковку поставили паузу из-за глобального сбоя в Петербурге.

Фото: Piter.TV