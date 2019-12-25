Груз на крыше автомобиля может повлиять на управляемость и увеличить расход топлива

Максимальная масса груза у каждой модели своя.

Перевозка вещей на крыше автомобиля кажется удобным решением, когда места в салоне и багажнике уже не хватает. Однако дополнительный груз меняет поведение машины на дороге и требует соблюдения ряда правил. Как выяснил портал 110km.ru, перед поездкой важно учитывать не только вес багажа, но и допустимую нагрузку на крышу конкретного автомобиля.

Максимальная масса груза у каждой модели своя. При этом в нее входит не только содержимое автобокса или багажника, но и вес самих креплений. Узнать допустимый показатель можно в инструкции по эксплуатации автомобиля — в регистрационных документах эта информация обычно не указывается.

Перегруженная крыша способна изменить центр тяжести машины, из-за чего автомобиль становится менее устойчивым при резких маневрах и экстренном торможении. Кроме того, дополнительный вес и ухудшение аэродинамики увеличивают расход топлива. Для электромобилей это означает более быстрое снижение заряда батареи.

Специалисты рекомендуют использовать сертифицированные багажные системы и надежно фиксировать вещи стяжными ремнями. Перед началом движения стоит проверить крепления, а в дороге периодически убеждаться, что груз не сместился. Особенно осторожным нужно быть при перестроениях, поворотах и движении по неровной дороге.

Есть и требования к габаритам. Высота автомобиля вместе с перевозимым грузом не должна превышать 4 метров. За превышение установленного ограничения может последовать штраф в 1,5 тысячи рублей. Если груз выступает за пределы автомобиля, его также необходимо обозначить в соответствии с правилами перевозки.

Отдельного общего ограничения скорости для автомобилей с багажом на крыше в России нет. При этом производители багажных систем устанавливают собственные рекомендации. Для закрытых автобоксов обычно указывается предельная скорость около 130 км/ч, а при перевозке открытого груза, например велосипедов, лыж или строительных материалов, советуют не разгоняться быстрее 110 км/ч.

В среднем допустимая нагрузка на крышу легкового автомобиля составляет от 50 до 100 кг, однако ориентироваться только на эти значения нельзя. Точный показатель зависит от конкретной модели, поэтому перед дальней поездкой стоит заглянуть в руководство автомобиля и учитывать общий вес всей багажной системы.

Фото: unsplash (Luke Miller)