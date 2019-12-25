Пулковские таможенники оформили 1,2 тонны змеиного фрукта из Таиланда

Жители Северо-Запада активно включают в рацион заморские деликатесы. С начала года через воздушную гавань Петербурга прошло более тонны экзотического салака, который прозвали змеиным фруктом.

Пулковская таможня подвела промежуточные итоги по ввозу экзотических плодов в Северную столицу. С января текущего года через пункт пропуска доставлено свыше 1,2 тонны необычного фрукта под названием салак. Об этом сообщили в канале Федеральной таможенной службы России.

Продукт доставляют в Петербург авиационным транспортом напрямую с плантаций Таиланда. Свое второе название — змеиный фрукт — салак получил из-за плотной чешуйчатой кожуры, напоминающей змеиную шкуру. Вкус плода эксперты описывают как необычное сочетание ананаса и ореха. Эта особенность привлекает все больше поклонников гастрономических экспериментов в регионе.

Для сравнения, в течение всего прошлого года таможенники оформили 27 партий данного фрукта. Совокупный вес поставок за 2025 год достиг отметки в 26,5 тонны. Всего же сотрудники Пулковской таможни в минувшем году проверили 43 партии различных экзотических фруктов. Почти 32,5 тонны этой продукции впоследствии попало на магазинные полки и рынки Северо-Запада.

Ранее Piter.TV сообщал, что картину потомка Льва Толстого конфисковали таможенники Владивостока.

Фото: ФТС России