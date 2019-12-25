Картину потомка Льва Толстого конфисковали таможенники Владивостока

Картина оказалась работой "Московский кремль" 1960 года, признанной культурной ценностью.

Картину потомка Льва Толстого, Олега Толстого конфисковали таможенники из Владивостока. Речь идет о работе под названием "Московский кремль" 1960 года, признанная культурной ценностью. Известно, что злоумышленники пытались незаконно провезти шедевр на корабле в Россию из японского морского порта Тояма. Соответствующей информацией с общественностью поделились журналисты из Telegram-канала BAZA.

По данным СМИ, художественное полотно было найдено в одной из кают моряка. Мужчина утверждал, что получил холст от незнакомца и должен был передать его другому лицу в российском городе. Сейчас в отношении подозреваемого ведется уголовное дело, связанное с недекларированием товаров. Картина была направлена на экспертизу. Затем в виду незаконного ввоза она перешла в собственность государства.

Фото: Piter.tv