Таможня КНР: товарооборот России и Китая в январе - мае снизился на 8,2%

В Китае раскрыли статистические данные по товарообороту с Россией.

Объем торговли между Россией и Китаем в январе - мае 2025 года сократился на 8,2 процента, до показателя в 88,796 миллиардов долларов. Соответствующее заявление сделали сотрудники Главного таможенного управления в КНР. Иностранные специалисты заметили, что экспорт из Китая в нашу страну снизился на 6,6 процентов, до 38,89 миллиарда долларов. Поставки из России в КНР уменьшились на 9,5 процентов, до 49,91 миллиардов долларов. За последний весенний месяц товарооборот двух стран составил 17,7 миллиардов долларов, что на 0,6 процента меньше по сравнению с апрелем текущего года. В прошлом месяце КНР экспортировала в Россию товаров на 8,1 миллиарда долларов. Россия поставила Китаю товаров на 9,6 миллиардов долларов.

Объем китайско-российской торговли в 2023 году увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд. В 2024 году КНР и Россия обновили рекорд, доведя показатель до $244,81 млрд. приводит сообщение ТАСС

Известно, что большая часть российских товаров, поставляемых представителям Пекина, по стоимости приходится на нефть, природный газ и уголь. Дополнительно Москва поставляет соседнему государству металлы, древесину, морепродукты, сельскохозяйственную продукцию и прочие товары. Китай экспортирует там широкий перечень продукции - от автомобилей, тракторов, компьютеров и мобильных гаджетов, промышленного и специализированного оборудования, до детских игрушек, одежды и обуви.

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