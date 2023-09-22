Более 100 мероприятий запланированы в Петербурге к 200-летию Льва Толстого

14 мая губернатор Петербурга Александр Беглов в формате видеоконференции принял участие в заседании Организационного комитета, посвящённом подготовке к 200-летию со дня рождения Льва Толстого. В ходе обсуждения он подчеркнул значимость Петербурга в жизни и творчестве писателя, отметив, что юбилейные мероприятия – это не только дань уважения, но и важная часть работы по сохранению культурного наследия.

Правительство города отвечает за реализацию двух ключевых проектов федерального плана. В мае 2028 года на Санкт-Петербургском международном книжном салоне будет представлена специальная программа, а Государственный литературный музей "ХХ век" организует фестиваль "Текст в контексте", где центральное место займёт творчество Толстого.

Кроме того, в городе разработан собственный план, включающий свыше 170 мероприятий: научные конференции, выставки, лекции и литературные вечера, которые пройдут в ведущих музеях, библиотеках и вузах Петербурга.

Фото: Правительство Петербурга