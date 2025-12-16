В День России комблаг Петербурга проведет фестиваль цветов

Кроме того, мероприятие будет продублировано 25 июня в Мариинском парке.

В рамках пресс-конференции в Интерфаксе комитет по благоустройству Петербурга анонсировал проведение фестиваля цветов в День России, 12 июня. Об этом рассказали в ведомстве. Кроме того, мероприятие будет продублировано 25 июня в Мариинском парке. Специалисты садово-паркового хозяйства покажут мастерство в создании цветочных полотен.

В Северной столице уже высадили 4,3 тыс. деревьев, около 70 тыс. кустарников и свыше 2,8 млн цветов. Сейчас зеленые зоны находятся в своеобразном переходном периоде: тюльпаны и другие спутники весны уже отцветают и заменяются на летние растения. Пока они пребывают в стадии приживаемости, но очень скоро предстанут во всем своем великолепии.

Ранее на Piter.TV: база работ, планируемых в Петербурге, пополнилась на 537 объектов в мае. Большая часть из них (440) – это благоустройство.

Фото: пресс-служба петербургского комблага