Ремонтные работы ограничат движение в двух районах Петербурга

Речь идет о Красносельском и Петродворцовом районах.

В двух районах Петербурга с 7 августа вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Красносельском районе из-за реконструкции инженерных сетей до 9 августа затруднится движение по улице Адмирала Трибуца от Петергофского шоссе до улицы Адмирала Коновалова, закроют проезд по улице Адмирала Трибуца в направлении от улицы Адмирала Коновалова к боковому проезду Петергофского шоссе.

В Петродворцовом районе будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому в пятницу движение перекроют по Контантиновской улице в Петергофе от Эрлеровского бульвара до Михайловской улицы.

Ранее на Piter.TV: в Московском районе с 6 до 8 августа вводятся дорожные ограничения.

Фото: пресс-служба ГАТИ