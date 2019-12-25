Ремонтные работы ограничат движение в двух районах Петербурга

В двух районах Петербурга с 7 августа вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.
В Красносельском районе из-за реконструкции инженерных сетей до 9 августа затруднится движение по улице Адмирала Трибуца от Петергофского шоссе до улицы Адмирала Коновалова, закроют проезд по улице Адмирала Трибуца в направлении от улицы Адмирала Коновалова к боковому проезду Петергофского шоссе.
В Петродворцовом районе будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому в пятницу движение перекроют по Контантиновской улице в Петергофе от Эрлеровского бульвара до Михайловской улицы.
Ранее на Piter.TV: в Московском районе с 6 до 8 августа вводятся дорожные ограничения.
Фото: пресс-служба ГАТИ
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