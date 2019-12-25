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Ремонтные работы ограничат движение в двух районах Петербурга
Сегодня, 11:43
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Ремонтные работы ограничат движение в двух районах Петербурга

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Речь идет о Красносельском и Петродворцовом районах.

В двух районах Петербурга с 7 августа вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

В Красносельском районе из-за реконструкции инженерных сетей до 9 августа затруднится движение по улице Адмирала Трибуца от Петергофского шоссе до улицы Адмирала Коновалова, закроют проезд по улице Адмирала Трибуца в направлении от улицы Адмирала Коновалова к боковому проезду Петергофского шоссе. 

В Петродворцовом районе будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому в пятницу движение перекроют по Контантиновской улице в Петергофе от Эрлеровского бульвара до Михайловской улицы. 

Ранее на Piter.TV: в Московском районе с 6 до 8 августа вводятся дорожные ограничения. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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