В Петербург на два дня придет похолодание

Погоду 6 и 7 августа сформирует очередной циклон.

В Петербурге немного похолодает в четверг и пятницу, поскольку придет очередной циклон. Также ожидаются небольшие дожди, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

А в тылу этого циклона порывы западного ветра усилятся до 8-13 м/с.

Но все это временно, на пару дней, а на выходные дни снова намечается антициклон, хотя температура воздуха будет до +20 градусов только. Александр Колесов, синоптик

В среду, 5 августа, теплее: температура составит до +25 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что синоптик опроверг миф о Петербурге как самом дождливом городе России. Переменчивость климата обусловлена географическим положением, однако количество осадков не является рекордным. Более дождливы Москва, Калининград и Владивосток.

Фото: Piter.TV