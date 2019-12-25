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В Петербург на два дня придет похолодание
Сегодня, 11:57
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В Петербург на два дня придет похолодание

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Погоду 6 и 7 августа сформирует очередной циклон.

В Петербурге немного похолодает в четверг и пятницу, поскольку придет очередной циклон. Также ожидаются небольшие дожди, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. 

А в тылу этого циклона порывы западного ветра усилятся до 8-13 м/с. 

Но все это временно, на пару дней, а на выходные дни снова намечается антициклон, хотя температура воздуха будет до +20 градусов только. 

Александр Колесов, синоптик 

В среду, 5 августа, теплее: температура составит до +25 градусов. 

Ранее мы рассказывали о том, что синоптик опроверг миф о Петербурге как самом дождливом городе России. Переменчивость климата обусловлена географическим положением, однако количество осадков не является рекордным. Более дождливы Москва, Калининград и Владивосток. 

Фото: Piter.TV 

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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