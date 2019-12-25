В Петербург на два дня придет похолодание

В Петербурге немного похолодает в четверг и пятницу, поскольку придет очередной циклон. Также ожидаются небольшие дожди, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
А в тылу этого циклона порывы западного ветра усилятся до 8-13 м/с.
Но все это временно, на пару дней, а на выходные дни снова намечается антициклон, хотя температура воздуха будет до +20 градусов только.
Александр Колесов, синоптик
В среду, 5 августа, теплее: температура составит до +25 градусов.
Ранее мы рассказывали о том, что синоптик опроверг миф о Петербурге как самом дождливом городе России. Переменчивость климата обусловлена географическим положением, однако количество осадков не является рекордным. Более дождливы Москва, Калининград и Владивосток.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все