Жителя Донецка задержали за призывы к экстремизму в Telegram

Силовики в ДНР рассказали о пресечении противоправной деятельности в интернете.

Жителя города Донецка задержали российские силовые органы за публичные призывы в иностранном мессенджере Telegram к экстремистской деятельности. Соответствующими сведениями со СМИ поделились через социальные сети сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ по Донецкой народной республике. В новом регионе страны отметили, что задержанный юноша неоднократно публиковал информацию с призывом к насилию в отношении лиц, выделенных по признаку национальности.

Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя Донецка, публично призывавшего к осуществлению экстремистской деятельности. пресс-слкжба УФСБ РФ по ДНР

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

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Фото и видео: УФСБ России по ДНР