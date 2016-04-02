Транспортная полиция задержала гражданку в федеральном розыске на Витебском вокзале

Она обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ – привлечении денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве.

Сотрудники патрульно-постовой службы Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске. Выявить фигурантку удалось благодаря автоматизированной информационной системе "Сфера", которая обеспечивает правопорядок на объектах транспорта.

Установлено, что 53-летняя местная жительница скрывалась от органов следствия УМВД по городу Абакану. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ – привлечении денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве. Задержанная была доставлена в дежурную часть транспортной полиции, после чего информация о ней передана инициатору розыска.

МВД напоминает: если вы располагаете информацией о лицах, находящихся в розыске, просьба сообщить об этом по телефону доверия (8-800-200-16-02), входящему в систему горячей линии ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что на Ладожском вокзале полиция задержала мужчину, укравшего телефон у 68-летнего пассажира.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте