На Ладожском вокзале полиция задержала мужчину, укравшего телефон у 68-летнего пассажира

Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество, оно будет возвращено законному владельцу.

В дежурную часть транспортной полиции обратился 68-летний житель Карелии с заявлением о пропаже мобильного телефона на территории Ладожского вокзала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 51-летний житель Перми. Об этом сообщает пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Выяснилось, что пенсионер во время прохода через рамки металлоискателя оставил свой аппарат в лотке на ленте интроскопа и ушел на посадку. Злоумышленник, следовавший за ним, заметил оставленную вещь. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он присвоил чужой телефон и скрылся с вокзала.

Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество, оно будет возвращено законному владельцу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ ("кража"). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На данный момент в качестве меры процессуального принуждения к подозреваемому применено обязательство о явке.

Ранее мы сообщили о том, что в Павловске электропоезд сбил мужчину, переходившего пути в неположенном месте.

Видео: Пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте