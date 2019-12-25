В Павловске электропоезд сбил мужчину, переходившего пути в неположенном месте

Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала его в больницу.

В дежурную часть СПб-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о травмировании человека электропоездом. Инцидент произошёл на 2-м километре от железнодорожного вокзала станции Павловск.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила личность пострадавшего. Им оказался 35-летний уроженец города Киров. По данным полиции, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Несмотря на то что машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, избежать столкновения не удалось из-за малого расстояния. В результате наезда мужчина получил травмы грудной клетки, живота и таза. Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала его в больницу.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведомство в очередной раз напоминает, что основными причинами подобных несчастных случаев является нарушение правил безопасности. Находясь вблизи железной дороги, необходимо быть предельно внимательными и осторожными.

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Фото: Piter.TV