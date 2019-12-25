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В Ленинградской области грузовой поезд сбил нетрезвую петербурженку
Сегодня, 12:18
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В Ленинградской области грузовой поезд сбил нетрезвую петербурженку

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Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

Вчера около 22:35 вблизи железнодорожной станции Низовская в Лужском районе Ленинградской области произошёл несчастный случай. Грузовым поездом была травмирована 60-летняя жительница Петербурга, сообщает пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

По информации транспортной полиции, женщина находилась в непосредственной близости к железнодорожному полотну и не заметила приближающийся состав. По предварительным данным, пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то что машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, предотвратить наезд не удалось из-за малого расстояния.

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. Задержки в движении поездов допущено не было. Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Транспортная полиция напоминает, что основными причинами подобных трагедий являются нарушение правил безопасности. Железная дорога – это зона повышенной опасности, и необходимо соблюдать осторожность при нахождении рядом с ней.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге под поездом погиб 18-летний юноша: проводится проверка.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, спб-балтийское ло мвд россии на транспорте
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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