В Ленинградской области грузовой поезд сбил нетрезвую петербурженку

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

Вчера около 22:35 вблизи железнодорожной станции Низовская в Лужском районе Ленинградской области произошёл несчастный случай. Грузовым поездом была травмирована 60-летняя жительница Петербурга, сообщает пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

По информации транспортной полиции, женщина находилась в непосредственной близости к железнодорожному полотну и не заметила приближающийся состав. По предварительным данным, пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на то что машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, предотвратить наезд не удалось из-за малого расстояния.

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. Задержки в движении поездов допущено не было. Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Транспортная полиция напоминает, что основными причинами подобных трагедий являются нарушение правил безопасности. Железная дорога – это зона повышенной опасности, и необходимо соблюдать осторожность при нахождении рядом с ней.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге под поездом погиб 18-летний юноша: проводится проверка.

Фото: Piter.TV