В ночном ДТП на Комендантском погиб водитель "Рено Логан"

Лобовое столкновение на Комендантском унесло жизнь 31-летнего мужчины.

Ночью 10 августа на Комендантском проспекте в Петербурге произошло лобовое столкновение. В аварии погиб 31-летний водитель "Рено Логан", сообщили в пресс-службе ГАИ. ДТП случилось около 02:30.

По предварительным данным, 68-летний водитель "Шкоды Кадиак" двигался во встречном направлении в сторону КАД — по полосе для встречки. Там его машина столкнулась с "Рено", который ехал навстречу, от КАД в сторону Легковой улицы.

От удара водитель "Рено" получил тяжёлые травмы и скончался на месте до приезда скорой. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. По итогам проверки решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что девушки сбили 6-летнюю девочку на электросамокате и скрылись с места ДТП на Ветеранов.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти