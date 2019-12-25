В Петербурге под поездом погиб 18-летний юноша: проводится проверка

В настоящее время сотрудники СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту гибели молодого человека на железной дороге. Трагедия произошла на перегоне Горелово-Лигово. Об этом сообщает пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

По имеющейся информации, 18-летний житель города шёл вдоль железнодорожных путей. Несмотря на то что машинист электропоезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. В результате происшествия юноша получил травмы, несовместимые с жизнью. Движение поездов на данном участке было приостановлено примерно на 10 минут.

В настоящее время сотрудники СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте устанавливают все обстоятельства произошедшего. Транспортная полиция в очередной раз призывает граждан к бдительности и напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности.

Ранее мы сообщили о том, что под колесами электрички в Петергофе погиб мужчина.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)