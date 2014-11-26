Под колесами электрички в Петергофе погиб мужчина

Транспортная полиция Петербурга проводит проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 15 мая.

Накануне вечером в дежурную часть поступили сведения о том, что между станциями Новый Петергоф и Старый Петергоф электропоезд сбил человека. Он переходил пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Потерпевший погиб от полученных травм. В настоящее время его личность устанавливается.

Сотрудниками Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. УТ МВД России по СЗФО

