Под колесами электрички в Петергофе погиб мужчина
Сегодня, 16:51
Транспортная полиция Петербурга проводит проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 15 мая. 

Накануне вечером в дежурную часть поступили сведения о том, что между станциями Новый Петергоф и Старый Петергоф электропоезд сбил человека. Он переходил пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Потерпевший погиб от полученных травм. В настоящее время его личность устанавливается.

Сотрудниками Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

УТ МВД России по СЗФО 

Фото: Piter.TV 

