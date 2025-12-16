Юная петербурженка, пострадавшая после плавания в московском бассейне, вышла из комы

В настоящее время следственные органы проводят медицинскую экспертизу.

Стало известно, что 12-летняя жительница Петербурга вышла из комы, в которой она пробыла больше месяца. Об этом пишет 4 июня 78.ru.

По данным источника, школьница приехала в Москву в апреле в составе организации "ТЕЛЕДЕТКИ". Группа остановилась в местном отеле, где состояние ребенка ухудшилось после плавания в бассейне. Пострадавшая начала сползать в воду и захлебываться.

В настоящее время следственные органы проводят медицинскую экспертизу, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: авария с пострадавшим ребенком на велосипеде в Советском в Ленинградской области обернулась уголовным делом по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Его сбила водительница машины Kia Rio. Мальчик внезапно выехал перед иномаркой.

Фото: Piter.TV