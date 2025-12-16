Рецидивист проколол все колеса у машины бывшей на Чарушинской

Ранее злоумышленника судили за убийство, разбой, кражу и другие преступления.

Росгвардейцы Петербурга задержали рецидивиста, проколовшего все колеса у припаркованной машины бывшей возлюбленной. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В полицию 2 июня поступила информация о том, что на Чарушинской улице неизвестный громит автомобиль Volkswagen 42-летней женщины. Он разбил боковое стекло и проколол все четыре колеса.

На месте поймали 38-летнего местного жителя, его доставили в 66-й отдел. Ранее злоумышленника судили за убийство, разбой, кражу и другие преступления. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Ранее на Piter.TV: нетрезвый вандал разбил головой входную дверь на "Политехнической".

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти