Рецидивист проколол все колеса у машины бывшей на Чарушинской

Росгвардейцы Петербурга задержали рецидивиста, проколовшего все колеса у припаркованной машины бывшей возлюбленной. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.
В полицию 2 июня поступила информация о том, что на Чарушинской улице неизвестный громит автомобиль Volkswagen 42-летней женщины. Он разбил боковое стекло и проколол все четыре колеса.
На месте поймали 38-летнего местного жителя, его доставили в 66-й отдел. Ранее злоумышленника судили за убийство, разбой, кражу и другие преступления. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.
Ранее на Piter.TV: нетрезвый вандал разбил головой входную дверь на "Политехнической".
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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