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Рецидивист проколол все колеса у машины бывшей на Чарушинской
Сегодня, 11:32
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Рецидивист проколол все колеса у машины бывшей на Чарушинской

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Ранее злоумышленника судили за убийство, разбой, кражу и другие преступления.

Росгвардейцы Петербурга задержали рецидивиста, проколовшего все колеса у припаркованной машины бывшей возлюбленной. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии. 

В полицию 2 июня поступила информация о том, что на Чарушинской улице неизвестный громит автомобиль Volkswagen 42-летней женщины. Он разбил боковое стекло и проколол все четыре колеса. 

На месте поймали 38-летнего местного жителя, его доставили в 66-й отдел. Ранее злоумышленника судили за убийство, разбой, кражу и другие преступления. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвый вандал разбил головой входную дверь на "Политехнической". 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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