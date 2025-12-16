  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разыскивается стрелявший по подросткам на улице Шкапина
Сегодня, 10:24
84
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Разыскивается стрелявший по подросткам на улице Шкапина

0 0

Пострадал 13-летний мальчик, он обратился в травмпункт с ушибленной раной теменной затылочной области.

Полиция разыскивает злоумышленника, который стрелял по подросткам на улице Шкапина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне к правоохранителям Адмиралтейского района обратились юноши, заявившие, что неизвестный выстрелил в одного из них, после чего скрылся. Несовершеннолетние рисовали граффити. Предварительно, стрельба велась из пневматического пистолета. Пострадал 13-летний мальчик, он обратился в травмпункт с ушибленной раной теменной затылочной области. 

На месте происшествия изъяли пневматическую пулю. Устанавливается личность стрелка. 

Ранее на Piter.TV: на улице Рихарда Зорге мужчина выстрелил из пускового устройства. 

Фото: Piter.TV 

Теги: адмиралтейский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии