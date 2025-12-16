Разыскивается стрелявший по подросткам на улице Шкапина

Пострадал 13-летний мальчик, он обратился в травмпункт с ушибленной раной теменной затылочной области.

Полиция разыскивает злоумышленника, который стрелял по подросткам на улице Шкапина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне к правоохранителям Адмиралтейского района обратились юноши, заявившие, что неизвестный выстрелил в одного из них, после чего скрылся. Несовершеннолетние рисовали граффити. Предварительно, стрельба велась из пневматического пистолета. Пострадал 13-летний мальчик, он обратился в травмпункт с ушибленной раной теменной затылочной области.

На месте происшествия изъяли пневматическую пулю. Устанавливается личность стрелка.

Ранее на Piter.TV: на улице Рихарда Зорге мужчина выстрелил из пускового устройства.

Фото: Piter.TV