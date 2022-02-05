На станции Предпортовая задержали 12-летнего зацепера

Транспортные полицейские Петербурга установили юного зацепера на железнодорожной станции Предпортовая. Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО 12 мая, им оказался 12-летний местный житель.

Подросток хотел "зацепиться" за межвагонное пространство электропоезда до станции Сиверская во время остановки состава. Стражи правопорядка в присутствии одного из родителей провели с ним профилактическую беседу. В отношении законного представителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию).

