На станции Предпортовая задержали 12-летнего зацепера
Сегодня, 12:43
Транспортные полицейские Петербурга установили юного зацепера на железнодорожной станции Предпортовая. Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО 12 мая, им оказался 12-летний местный житель. 

Подросток хотел "зацепиться" за межвагонное пространство электропоезда до станции Сиверская во время остановки состава. Стражи правопорядка в присутствии одного из родителей провели с ним профилактическую беседу. В отношении законного представителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию). 

Ранее на Piter.TV: на станции Ораниенбаум-1 поймали четырех юных зацеперов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зацепер, происшествия
