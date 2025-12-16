Туристка удивила пограничников 55 чемоданами

Женщина вернулась из путешествия по Германии с 55 чемоданами.

Жительница Швейцарии привлекла внимание пограничников на границе большим количеством багажа, который она везла из отпуска по Германии. Об этом сообщило издание Bild.

В воскресенье, 31 мая, недалеко от коммуны Тайнген таможенники остановили автомобиль с фургоном, которым управляла женщина. Она выгрузила перед сотрудниками службы контроля 55 чемоданов, большинство из них были на колесиках.

Проверка багажа с помощью сканирования не выявила ничего сомнительного. В Федеральном управлении таможенной и пограничной безопасности заявили, что в чемоданах находились личные вещи путешественницы.

Там напомнили, что отпуск с таким количеством вещей не противоречит законодательству. У любого жителя Швейцарии есть право провозить свои личные вещи без налогообложения, но при условии, что они были взяты с собой при выезде из страны.

