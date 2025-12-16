Сбер поможет компаниям и целым регионам Северо-Запада развивать цифровые сервисы. Соглашения были подписаны на полях ПМЭФ-2026.

Так, 4 июня Сбер, правительство Петербурга и компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" подписали соглашение о сотрудничестве. В аэропорту Пулково появится беспилотный транспорт и передовые ИИ-системы. Так, на территории аэропорта планируется запуск автономных логистических систем, технологическую основу планирует предоставлять компания NAVIO. ИИ-решения на базе нейросети ГигаЧат помогут контролировать психоэмоциональное состояние сотрудников. Это улучшит рабочие процессы и повысит уровень безопасности.

Также на Петербургском международного экономическом форуме Сбер заключил соглашение с Ненецким АО. Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и губернатор НАО Ирина Гехт договорились о сотрудничестве в рамках 100-летия региона.

С одним из ключевых трейдеров на рынке поставок нефтепродуктов России Сбер будет сотрудничать в сфере кредитования и цифровизации. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор АО "ПНТ" Игорь Хлопов. Внедрение цифровых решений позволит компании оптимизировать ключевые бизнес-процессы и повысить операционную эффективность.

Технологии искусственного интеллекта будут использовать в обучении военных медицинских специалистов. Сбер и Военно-медицинская академия заключили соглашение о сотрудничестве на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Стороны намерены объединить научно-методический потенциал одного из ведущих высших учебных заведений Минобороны России и технологическую экспертизу банка.

Также на ПМЭФ Сбер представил первый в мире платежный терминал с искусственным интеллектом НЕО.

Видео: Piter.TV