В Петербурге проходит Финансовый конгресс Банка России

Первичный рынок перегрет предложением, вторичный набирает обороты. В рамках сессии на Финансовом конгрессе Банка России директор департамента "Домклик" Алексей Лейпи рассказал об адаптации рынка недвижимости к сокращению льготных программ ипотечного кредитования. Уровень нераспроданного жилья к середине года достиг более 83 млн кв. м, а доля квартир, не нашедших покупателя к моменту ввода дома в эксплуатацию, составляет около 28%. При этом, как отметил эксперт, на вторичном рынке постепенно восстанавливается покупательская активность, и в этом сегменте жилье дорожает более высокими темпами за счет готовой инфраструктуры.
Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик":
Мне кажется помимо того, что рынок и профессиональные участники адаптируются, наши граждане тоже адаптируются. Вспомните период, когда у нас закрывалась первая господдержка 2020 – выдачи у нас достигали 11 тысяч в день. Сейчас буквально недавно говорили в СМИ о том, что возможно изменятся правила семейной ипотеки, мы не увидели такого ажиотажа. Да был прирост в выдачах, в заявках, но рынок уже адаптировался к этому. Потребитель теперь понимает, что не нужно пытаться бежать и впрыгивать в этот последний вагон.
На другой сессии Финансового конгресса Банка России первый зампред Сбера Александр Ведяхин рассказал о действиях банковского сообщества по привлечению капитала. Сбер отмечает охлаждение российской экономики, что особенно заметно в малом и микробизнесе, у экспортёров и в ретейле. Поэтому во второй половине 2026 года и в 2027 году банки будут вынуждены создавать дополнительные резервы.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
Конечно, ставка влияет на спрос, на кредиты. Это совершенно нормально. Чем больше ставка, тем ниже спрос на кредиты. Это мы тоже видим. Сейчас регулятор постепенно снижает ставку, и мы видим постепенно оживление спроса на кредиты. Это прямая зависимость. Длинные кредиты сейчас практически не берутся. Инвестиционные кредиты сейчас не привлекательны, потому что никто не хочет фиксировать высокую ставку долга. Плюс высокая неопределенность, которая связана также и с другими факторами. Ну, в общем, это обычный цикл и по мере смягчения денежно-кредитной политики спрос на кредиты будет расти.
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