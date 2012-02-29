В Петербурге проходит Финансовый конгресс Банка России

С 1 по 3 июля на площадках Конгресса, в БКЗ «Октябрьский» и на Новой сцене Александринского театра, запланированы 24 сессии, где участники обсуждают развитие рынка и технологий, платежную инфраструктуру, вопросы финансовой стабильности и другие актуальные темы, определяющие развитие российской экономики.

Первичный рынок перегрет предложением, вторичный набирает обороты. В рамках сессии на Финансовом конгрессе Банка России директор департамента "Домклик" Алексей Лейпи рассказал об адаптации рынка недвижимости к сокращению льготных программ ипотечного кредитования. Уровень нераспроданного жилья к середине года достиг более 83 млн кв. м, а доля квартир, не нашедших покупателя к моменту ввода дома в эксплуатацию, составляет около 28%. При этом, как отметил эксперт, на вторичном рынке постепенно восстанавливается покупательская активность, и в этом сегменте жилье дорожает более высокими темпами за счет готовой инфраструктуры.

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик":

Мне кажется помимо того, что рынок и профессиональные участники адаптируются, наши граждане тоже адаптируются. Вспомните период, когда у нас закрывалась первая господдержка 2020 – выдачи у нас достигали 11 тысяч в день. Сейчас буквально недавно говорили в СМИ о том, что возможно изменятся правила семейной ипотеки, мы не увидели такого ажиотажа. Да был прирост в выдачах, в заявках, но рынок уже адаптировался к этому. Потребитель теперь понимает, что не нужно пытаться бежать и впрыгивать в этот последний вагон.

На другой сессии Финансового конгресса Банка России первый зампред Сбера Александр Ведяхин рассказал о действиях банковского сообщества по привлечению капитала. Сбер отмечает охлаждение российской экономики, что особенно заметно в малом и микробизнесе, у экспортёров и в ретейле. Поэтому во второй половине 2026 года и в 2027 году банки будут вынуждены создавать дополнительные резервы.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: