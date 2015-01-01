Спрос на ипотеку в Петербурге вырос почти в 1,5 раза

Наибольшая активность заемщиков фиксировалась в июне – тогда был выдан 4751 кредитный договор, что на 45,3% больше майских значений.

За первые 6 месяцев 2026 года жители Петербурга оформили 22 102 ипотечных жилищных кредита, включая первичное и вторичное жилье. Об этом со ссылкой на данные ЦБ РФ пишут "Ведомости Северо-Запад".

По оценкам экспертов, этот показатель на 45,4% превышает результаты аналогичного периода 2025 года. Наибольшая активность заемщиков фиксировалась в июне – тогда был выдан 4751 кредитный договор, что на 45,3% больше майских значений. Вторым по числу выдач стал январь (4163 кредита).

Динамика сохраняется и в денежном выражении. За первое полугодие петербуржцы взяли жилищные кредиты на общую сумму 121,88 млрд рублей (рост год к году составил 46%). Только в июне объем выдачи увеличился на 63% по сравнению с маем, достигнув 28,046 млрд рублей.

При этом средняя сумма займа фактически не изменилась и составила 5,51 млн рублей. Однако стоимость обслуживания долга выросла: средневзвешенная ставка по ипотеке в городе в июне достигла 8,71%, увеличившись за год на 1,3 процентного пункта.

Аналитики связывают резкий всплеск спроса с отложенным интересом покупателей и смягчением политики Центробанка. Отмечается, что снижение ключевой ставки привело к росту доли рыночной ипотеки на фоне ожидаемых изменений условий льготных программ.

Ранее мы сообщили о том, что СФР в Петербурге и Ленобласти выплачивает более 11 млн рублей в месяц пенсионерам за сельский стаж.

Фото: Piter.TV