В ГД рассказали об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 года

Игорь Игошин сообщил о нововведениях для поддержки семей и демографии.

На российской территории федеральный закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до полутора лет при рождении второго или последующего ребенка вступит в силу с 1 сентября. Соответствующей информацией поделился первый заместитель председателя профильного комитета по защите конкуренции Игорь Игошин с журналистами новостного агентства "ТАСС". Законодатель добавил, что длительность такого льготного периода для граждан может составлять до полутора лет. В первые шесть месяцев заемщик полностью освобождается от платежей, а седьмого по восемнадцатый месяц ему будут начислены проценты. Они будут оплачиваться только по завершению ипотечных каникул.

С 1 сентября если в семье родится или будет усыновлен второй или последующий ребенок, заемщик вправе обратиться к банку с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечным выплатам вне зависимости от того, снизился его доход или нет. Игорь Игошин, депутат ГД РФ

Такое нововведение будет действовать в том числе на те категории населения, которые взяли ипотеку до первого сентября 2026 года. С 1 сентября вступает в силу закон о запрете испытательного срока при приеме на работу для женщин с детьми в возрасте до трех лет.С осени с первого дня работы такие сотрудницы будут считаться полноценными работниками со всеми гарантиями и их увольнение в связи с "непройденным испытанием" будет признано незаконным. Также с первого сентября участники специальной военной операции (СВО), вернувшиеся с фронта и восстановившиеся на рабочих местах, при сокращении штата сотрудников будут получать преимущество перед другими коллегами с аналогичной квалификацией.

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Фото: Piter.tv