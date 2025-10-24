Жители Северо-Запада активизировали рынок частного строительства

Частное строительство пошло в рост: за первые 5 месяцев 2026 года объём кредитования на цели ИЖС вырос больше, чем вдвое. С января по май жители Северо-Западного федерального округа взяли ипотечные кредиты на возведение индивидуального жилья в общем размере 7,7 млрд рублей против 3,4 млрд в прошлом году. При этом 4 млрд из всей суммы пришлось на Санкт-Петербург. Такие данные показал один из крупнейших банков страны.

Подавляющая часть займов — 91% в СЗФО и 93% в Петербурге — выдана по программам с государственной поддержкой. Несмотря на это, структура выдач изменилась.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

Мы видим, что спрос на ипотеку ИЖС сегодня растёт не только за счёт льготных кредитов: люди всё чаще возвращаются к стандартным "рыночным" продуктам. Это связано с постепенным улучшением базовых ставок и запуском партнёрских программ субсидирования на строительство, которые теперь доступны не только в рамках господдержки.

Жители Северной столицы и ближайших регионов чаще всего строят одноэтажные дома с тремя комнатами общей площадью около 106 кв. м. и стоимостью около 8 млн рублей. Также по данным первого квартала 2026 года первоначальный взнос по ипотеке варьируется в пределах 22–24%. При среднем доходе в регионе 145,1 тыс. руб. ежемесячный платёж достигает 45–50 тыс. руб.

Индивидуальное жилищное строительство через банк с использованием механизмов эскроу-счетов и страхования – это ещё самый защищённый от рисков недостроя вариант. С 1 марта 2025 года в России вступил в силу механизм, гарантирующий защиту средств граждан на период строительства ИЖС. Деньги покупателя хранятся на специальном счёте в банке и перечисляются застройщику только после выполнения обязательств, что обеспечивает полную безопасность сделки.

Денис Мархинин, генеральный директор строительной компании "ССК-Технологии":

Сегодня люди понимают, что обратиться к профессиональным застройщикам это просто, ну, как минимум, сэкономлены нервы. Это качественное жилье, в срок построенный сданный дом. То есть мы работаем по 186-му закону, у нас все жестко регламентировано.

Застройщик ССК-Технологии возводит дом в среднем за полгода. В компании четко знают запрос, с которым приходят клиенты – чаще всего это именно основное место жительства, одно- или двухэтажный дом с тремя спальнями, двумя санузлами, кухней-гостиной и приусадебным участком.

Денис Мархинин, генеральный директор строительной компании "ССК-Технологии":

При самостоятельном строительстве стройка спокойно может растянуться на несколько лет. Можно допустить множество ошибок. Любая компания, которая занимается строительством профессионально, имеет в штате отдел по технадзору, сначала делается проект, потом дом обязательно строится по данному проекту технадзора, принимает каждый этап, каждый узел, и в итоге получается качественный продукт.

Екатерина с детства хотела жить в собственном доме и в этом году её мечта, наконец, осуществится. Клиенты уже приняли готовый дом и завезли материалы для внутренней отделки. Подрядчика для строительства выбирали долго, изучали как проходит строительство на всех этапах.

Екатерина Пономаренко, житель коттеджного поселка "Всеволожская губерния":

Стройка — это очень такой трудоемкий процесс, и очень часто бывает, что неправильный расчет он вызывает в итоге полную заморозку строительства, и, в конце концов, люди переезжают спустя чуть ли не годы. Ну, у нас родился третий ребенок, поэтому надо было как-то в темпе работать в этом направлении. Поэтому мы выбрали уже проверенного подрядчика. И вот переехали практически.

Важным аспектом совместной работы банка и подрядчика является субсидирование ипотечных ставок — такая программа предлагает наиболее выгодные условия для заемщиков. Субсидированние позволяет клиентам снизить финансовую нагрузку за счёт уменьшения ежемесячных платежей. Особенно это важно на первом этапе, когда семейные траты помимо расходов на возведение дома высоки: планируется переезд, ремонт, покупка техники и мебели. В таком случае субсидирование ипотечной ставки существенно сокращает путь от мечты до собственного дома.