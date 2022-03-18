В Петербурге прошел Бизнес-Фест Сбера

В этом году площадка в Петербурге стала шестой точкой на карте всероссийского тура фестиваля. Спикеры от Собчак до звезд спорта, десятки экспертов и сотни действующих предпринимателей собрались на одной площадке, чтобы вывести формулу успеха, которая работает здесь и сейчас.

Сотни бизнесменов, тысячи вопросов и столько же ответов. В Петербурге состоялся Сбер Бизнес-Фест. Главная тема этого года - "устойчивость бизнеса".

Секрет устойчивости в постоянно меняющемся мире – это постоянно менять свои действия, находить новые рецепты. То, что было актуально и помогало в прошлом году, сейчас может мешать. И, конечно же, в вакууме найти решение очень сложно. Поэтому мы создаем площадку для общения, для того, чтобы люди обменялись секретами успеха, какими-то своими ошибками, чтобы не повторять чужие, найти свой уникальный рецепт. Опять же, работают наши сотрудники, мы всегда готовы помочь по основному бизнесу. Есть такое понятие бизнес-сообщество, и оно формируется именно на таких коммуникационных площадках. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

А площадок в этом году немало. Всего в стране пройдут 26 фестивалей. География самая обширная - от Калининграда до Владивостока. Петербург стал шестым городом в длинном списке. И некоторые предприниматели уже не первый раз в этом году принимают участие в Бизнес-фесте от Сбера.

Сбер проводит уже не первый фестиваль, мы участвуем везде: и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Мне кажется, это объединяет людей. Разные бизнесы, знакомства какие-то дополнительные. И мы ищем партнеров также, чтобы взаимовыгодные условия какие-то были друг у друга. Роман Ленец, заместитель директора по развитию сети "Евроавто"

Главная фишка Бизнес-Феста — объединение на одной площадке экспертов рынка в самых разных отраслях. В этом году своим опытом поделились Ксения Собчак и Илья Авербух.

Первый конкретный совет, который очень успокаивает. Всегда есть кризисные времена, и каждый раз это какой-то новый кризис, которого ещё не бывало. Но как-то мир шел дальше. И любая следующая ситуация, она ввела за собой экономический рост, и каждый кризис, он заканчивается. И, конечно же, всегда после одного периода плохого, всегда наступает период хороший. Это закон жизни. Ксения Собчак, журналист, телеведущая, общественный деятель

За любым и победой, и поражением должно быть дальнейшее движение. И это и придаст устойчивость тебе. Это и поможет тебе преодолеть те вызовы и те неудачи, которые и так происходят. Но главное - это по-настоящему банально не сдаваться, как и нельзя сдаваться в спорте, потому что тогда все, ты проиграл. А пока ты даже на последнем месте, но продолжаешь тренироваться, значит, ты еще не проиграл. Илья Авербух, призёр Олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий

Программа самая насыщенная: интерактивные площадки, нетворкинг-сессии, общение со спикерами, разбор бизнес-кейсов с экспертами и не только.

Мне очень нравится коммуникация с бизнесменами, она очень заряжает, дает определенные какие-то мысли в голове. Всегда приятно послушать спикеров, послушать какое-то другое мнение, другие бизнесы прочувствовать. Поэтому для меня важны такие встречи, и хорошо, что у нас достаточно часто это получается сделать. Мы, наверное, раз в два-три месяца встречаемся на каких-то бизнес-конференциях, и это, наверное, одна из лучших конференций, на которой я был в этом году. Дмитрий Рязанов, создатель конфетной фабрики "Культура"

Пришла на бизнес фест послушать спикеров о перспективе, что происходит на рынке, какие инструменты, Собчак послушать, Авербуха тоже пришла послушать и новых спикеров. Майя Сигатуллина, участник "Бизнес-Фест 26"

Задача Бизнес-Феста — свести заказчиков, партнеров и инвесторов в одном месте. А живой контакт дает больше пользы, чем переписка или созвоны, и позволяет формировать более крепкие отношения между участниками.

Обязательно такие мероприятия нужны, и нужно знать просто, как найти друг друга. В первую очередь для встречи с клиентами, партнерами, в том числе и Сбера, с которым мы знакомы уже много лет, и, конечно, послушать интересных спикеров на злободневные и очень интересные темы. Константин Качановский, генеральный директор и основатель компании "Маркетплейс Гуру"

Мы перестраиваемся, и такого рода мероприятия позволяют понять, что мы на верном пути на самом деле. Очень много информации для нас сегодня было новой, а половину, например, мы поняли, что мы уже начали эти шаги, уже идем по ним, для того, чтобы держаться покрепче на двух ногах. Ольга Иванникова, генеральный директор компании "НПК Крем"

Формула устойчивости проста: искать новое, не бояться ошибок и общаться с теми, кто прошел тот же путь. Сбер Бизнес-Фест в очередной раз доказал: устойчивость рынка — это не просто термин, а реальность, которую предприниматели создают своими руками.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Хрыкин для Piter.tv

Видео: Piter.TV