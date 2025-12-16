ЦБ, Спецсвязь, инкассаторы и Сбербанк получили право пресекать атаки БПЛА

Документ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает сотрудникам Центрального банка страны (Банк России, ЦБ), а также Сбербанка, организации специальной почтовой связи и инкассаторам пресекать атаки вражеских беспилотников. Закон вступает в силу со дня опубликования. Текст соответствующего документа размещен на официальном портале правовой информации. Известно, что принятие поправок обусловлено необходимостью обеспечения безопасности в ходе специальной военной операции (СВО), расположенных около объектов Банка России. В частности, такие точки находятся в новых регионах России. Право особенно актуально в условиях роста количества проводимых против России диверсионных и террористических актов со стороны Украины с применением БПЛА.

В пояснительной записке федеральные власти уведомляют о том, что порядок принятия решения о пресечении функционирования дронов и перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие такого решения будет определен правительством, если речь идет о пунктах Сбербанка, руководителем федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление деятельностью в области почтовой связи, если речь идет об организации специальной почтовой связи, а также Банком России, если ситуация касается Центробанка и Российского объединения инкассации.

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Фото: Piter.tv