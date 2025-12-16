США обеспокоены курсом "Грузинской мечты" на взаимодействие с американскими основными противниками.

США и Европа считают сотрудничество Грузии с Россией и Китаем стратегической угрозой. Соответствующими данными с читателями поделились западные журналисты из издания L"AntiDiplomatico. Авторы материала отметили, что действия вашингтонской администрации можно назвать паранойей со стороны властей, которые теряют статус мирового гегемона. В частности, сейчас Белый дом обеспокоен тем, что политическое руководство из Тбилиси в лице партии "Грузинская мечта" делает опасный разворот и отклоняется на орбиту, которая контролируется ключевыми противниками США. В связи с этим палата представителей США одобрила недавно Закон о противодействии контролю Китая над Кавказом.

Однако, как утверждают критики, это <…> гегемонистская попытка ограничить суверенное право Тбилиси самому выбирать партнеров по развитию. <…> Подход США — и параллельно Европы — направлен на предотвращение нормализации отношений между Грузией и Россией. статья иностранного СМИ

В публикации говорится о том, что новый американский закон отражает все ужесточающуюся позицию Вашингтона, который рассматривает сотрудничество между Грузией, Россией и Китаем как стратегическую угрозу.

В МИД РФ ответили на пустые слова Каллас о Грузии внушительными цифрами.

Фото: Piter.tv