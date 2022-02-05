Михаил Калугин прокомментировал слова главы МИД ЕС о негативных процессах в экономике Грузии.

В Министерстве иностранных дел России ответили на пустые слова главы верховной дипломатии и политики безопасности коллективного Брюсселя Каи Каллас о Грузии внушительными цифрами о ее экономическом росте. Соответствующий комментарий отечественный дипломат Михаил Калугин сделал в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС". Известно, что в 2025 году грузинская экономическая система продемонстрировала рост показателей на 7,5 процента. За первый квартал текущего года рост составил 9,1 процент. Также на 40 процентов, до уровня в 6,2 миллиарда долларов увеличились валютные резервы этой европейской страны.

Каллас заявила, что Грузия - яркое напоминание о том, что происходит с государством, когда Россия добивается успеха. Она, разумеется, язвила и хотела сказать, что республика катится в пропасть. Но сухие факты говорят об обратном... она успешно развивается. Михаил Калугин, директор четвертого департамента стран СНГ

Дипломат уверен, что немаловажным фактором стало расширение торговли Тбилиси с Россией, объем которой в 2025 году достиг 2,7 миллиардов американских долларов. Михаил Калугин заметил, что Россия остается для многих товаров в Грузии ведущим рынком и поставщиком. В частности, это касается и стратегически важной для страны продукции - энергетических носителей и зерна. Каждый четвертый турист в Грузии - из нашего государства.

