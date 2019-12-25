Каллас: одна из стран ЕС блокирует санкции против Грузии

Евросоюз готов ввести санкции против Грузии, но одна из стран союза их блокирует. Об этом заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, у 26 стран ЕС существует "общее настроение" принять меры против Грузии. Каллас подчеркнула, что одна страна выступила против ограничений, но не стала уточнять, о ком идет речь.

Когда мы продвигали санкции, например, против тех, кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ, у нас было 26 стран "за" и одна "против". Кая Каллас, заместитель председателя ЕК

Напомним, отношения между Грузией и ЕС ухудшились в 2024 году, когда грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кроме того, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в ЕС до 2028 года.

