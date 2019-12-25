Каллас: в ЕС не понимают действий США в Ормузском проливе

В МИД ЕС прокомментировали желание лидера Белого дома "блокировать" акваторию Ближнего Востока.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас призналась в том, что в региональном сообществе в настоящее время нет четкого понимания по поводу того, что именно США делают в Ормузском проливе. Соответствующий комментарий иностранная чиновница оставила британским журналистам из вещательной корпорации Би-би-си. Экс-премьер-министр Эстонии уточнила, что для нее остается не совсем ясным вопрос о том, какие действия американские военные предпринимают в акватории Ближнего Востока.

Но основной принцип должен быть четким: мы не должны признавать законными никакие сборы или налоги за использование этих маршрутов - навигационных путей, которые всегда были открыты для всех. Кая Каллас, глава МИД ЕС

По ее словам, блокирование прохода через эту водную артерию судов с энергетическими носителями и удобрениями "причиняет серьезные страдания остальному миру". В Евросоюзе уверены, что такие маршруты должны оставаться открытыми. Сейчас коллективный Брюссель совместно с партнерами готов задействовать возможности по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Однако этот процесс возможен только "после завершения боевых действий".

