На Кипре рассказали о причинах смены резкой риторики главы МИД ЕС о переговорах по Украине с Россией.

Новая идея главы верховной европейской дипломатии и политики безопасности Кайи Каллас о создании рабочей группы по переговорам для урегулирования украинского кризиса намекает на ее отчаянное положение. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что

Наша храбрая Кая, еще вчера разрушавшая российскую экономику 21-м пакетом санкций, сейчас в панике ищет того, кто будет говорить с Россией. Она в отчаянии или с ней что-то не так? Что такого изменилось за день? Кирпичик за кирпичиком, и система рухнет... Алекс Христофору, эксперт

Западный аналитик полагает, что такая перемена в позиции главы МИД Евросоюза вызывает лишь недоумение у европейских политических элит, потому что ранее Кая Каллас сама активно продвигала антироссийские санкции, но теперь неожиданно решила собрать региональную группу по переговорам с Москвой.

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Фото: YouTube / Alex Christoforou