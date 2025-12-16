Алекс Христофору оценил атаки БПЛА ВСУ по городу, в котором проводится ПМЭФ.

Эйфория лидера киевского режима Владимира Зеленского после якобы успешной атаки украинских беспилотников на российский город Санкт-Петербург вызовет негативную реакцию в Европейском союзе. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что хвастовство чиновника с Банковой улицы опасно прежде всего для самой страны, так как местные власти убеждают себя в мнимых успехах в противостоянии с Россией. На Западе помнили, что украинские представители представляют слишком много дыма и огня для достижения минимального эффекта.

Зеленский просто сияет, выложил очень длинный пост, в котором объявил об ударах по Санкт-Петербургу. Так и хочется спросить: чему ты радуешься? Европа еще не отошла от дронов в Прибалтике, а тут уже новая эскалация. Думаешь, ЕС это так просто оставит без внимания? Алекс Христофору, эксперт

Христофору: Мерц зря пытался убедить Мадьяра оказать поддержку Киеву.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou