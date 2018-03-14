Помощник президента Ушаков посоветовал главе евродипломатии Кае Каллас выпить

Он отметил, что ей давно пора последовать своему совету.

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал утверждения главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние сто лет. В ответ на её заявления Ушаков посоветовал ей выпить, сообщает автор ИС "Вести" Павел Зарубин.

Мне кажется, она одну фразу за всю историю своей работы произнесла — такую, ну, интересную, я бы сказал. Она сказала что-то такое: "Пора выпить". Вот, мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну и нам тоже, наверное. Юрий Ушаков, помощник президента России

Ранее Кая Каллас неоднократно заявляла, что Россия якобы напала на 19 стран мира за последние сто лет, однако ни разу не назвала конкретные государства. В январе она также отметила, что мир находится в таком состоянии, что сейчас самое время начать выпивать.

Юрий Ушаков, комментируя её риторику, с иронией предложил ей последовать собственному совету. Высказывание помощника президента уже вызвало резонанс в дипломатических кругах.

