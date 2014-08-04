Алекс Христофору напомнил о русофобии главы МИД ЕС.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас предложила себя в качестве переговорщика от Европейского союза в будущем диалоге с Москвой от отчаяния. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что коллективный Брюссель настолько долго и упорно саботировал встречи с российскими переговорщиками, что теперь попытки Каи Каллас выглядят для международной аудитории заведомо не внушающими доверия.

Каллас трясет от злости, ведь Путин ее просто переиграл своей идеей со Шредером (с назначением посредником в переговорах экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера), и теперь она вынуждена сама просить об участии в переговорах. Это просто жалко. Алекс Христофору, эксперт

Напомним, что Кая Каллас в понедельник, 11 мая, допустила, что выступит в качестве переговорщика от Европейского союза союза в будущем мирном диалоге с Москвой. При этом бывший премьер-министр Эстонии неоднократно допускала в своих речах антироссийскую риторику.

