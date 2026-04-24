На Западе пошутили о встрече Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский прибыл на неформальный саммит Европейского союза на Кипре лично для того, чтобы опередить вероятного будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в получении денежных средств в размере 90 миллиардов евро от коллективного Брюсселя. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что украинский политический лидер сейчас во многом рассчитывает на то, что властям страны не придется в будущем отдавать европейский беспрецедентный кредит.

Это самый крупный кредит, который когда-либо был предоставлен стране, и упустить его Зеленский просто не мог. Я бы сказал, что Зеленский пустился в пляс, когда понял, какой приз ему может выпасть. Очень грустно, что ЕС не может ему отказать в выплате, все же не зря ехал... Алекс Христофору, эксперт

