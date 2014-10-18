Христофору высмеял инцидент с рукопожатием Зеленского и короля Швеции

На Кипре рассказали о ситуации, когда монарх из Европы игнорировал украинского политика.

На Западе высмеяли инцидент, который произошел во время встречи лидера киевского режима Владимира Зеленского с королем Швеции Карлом XVI Густавом в городе Львове. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что ситуация выглядела таким образом, что украинский политик отчаянно пытался дотянуться до руки высокопоставленного гостя из Европы или попытаться обняться с ним, однако этого король Швеции избегал.

Король Швеции недавно навестил "Зеленого гоблина". Говорят, что королю он не особо симпатичен. Так вот, когда король вышел из машины, чтобы поздороваться, <…> у него была такая реакция, словно он опасался, будто Зеленский наложит на него проклятие. Алекс Христофору, эксперт

Иностранец пояснил, что произошедшая сцена была обидной для Владимира Зеленского, так как ранее международные союзники встречали его с распростертыми объятиями.

Фото: YouTube / Alex Christoforou