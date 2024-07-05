Алекс Христофору рассказал о катастрофе, к которой может привести Европу антироссийская политика.

Заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев послал серьезное предупреждение коллективному Западу, когда назвал места производства беспилотников в европейском регионе законными целями для нанесения по ним ракетных ударов. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что речь идет не просто о местах изготовления дронов или их комплектующих, но также о реальной опасности совершения ударов. По мнению эксперта, это станет для ЕС катастрофой.

Спите спокойно, европейские партнеры. Это довольно серьезное предупреждение от Медведева, которое актуально в сфере недавних визитов Зеленского в Европу. Так и хочется сказать: можете и не проснуться, если не послушаетесь. Алекс Христофору, эксперт

Эксперт пояснил, что если Франция, Италия и другие европейские страны не перестанут поставлять беспилотники Вооруженным силам Украины, то затем им придется это прекратить после ракетных ударов ВС РФ по указанным целям.

На Западе отреагировали на заявление Лаврова о милитаризации НАТО.

Фото и видео: YouTube / Alex Christoforou