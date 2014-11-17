На Западе отреагировали на заявление Лаврова о милитаризации НАТО

Алекс Христофору указал на слова Сергея Лаврова после поездки в Китай.

К словам российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова об ускоренной милитаризации НАТО на фоне раскола в Североатлантическом военном альянсе следует относиться серьезно. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору.

Так вы собираетесь сдерживать Россию и Китай, да? Так вы будете атаковать Россию и Китай, не так ли? Иначе какой смысл в НАТО без США, если они не будут вынашивать планов нападения на Россию? Ларов предупредил именно об этом: милитаризация происходит очень быстро. Алекс Христофору, эксперт

Сергей Лавров отметил во время итоговой пресс-конференции по результатам рабочей поездки в Китай заметил, что милитаризация Евросоюза проходит на фоне кризисных явлений внутри НАТО. По словам министра внешнеполитического ведомства, наибольшим камнем преткновения, несмотря на множество разногласий, сейчас является Ближний Восток и регион Персидского залива.

