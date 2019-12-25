Христофору: разговор Лаврова и Рубио взволновал режим в Киеве

На Кипре оценили сообщение МИД о беседе между Лавровым и Рубио.

Телефонный разговор российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Марко Рубио довел киевский режим до истерики. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что ранее внешнеполитическое ведомство в Москве уже предупреждало чиновников с Банковой улицы о последствиях ударов по гражданским объектам, но власти решили проигнорировать это.

Срочные новости, которые уже вызвали истерику в Киеве. Только что состоялся разговор Лаврова и Рубио, в ходе которого Лавров рассказал своему американскому коллеге о новых ударах по центрам принятия решений. Это меняет все. Алекс Христофору, эксперт

Западный аналитик добавил, что изначально украинским дипломатам выдали предупреждение, теперь очередь дошла до гражданских лиц. На Кипре уверены, что Россия готовит что-то серьезное, поэтому Марко Рубио должен попытаться "достучаться до Киева".

