Во время капремонта на Невском нашли исторические таблички медалистов Питершуле

В Фонде капитального ремонта Петербурга рассказали о неожиданной находке во время работ на фасаде комплекса зданий по адресу Невский проспект, 22–24. В этом году здесь проходит капитальный ремонт, а само здание – часть архитектурного ансамбля, в который входит и Питершуле, одна из старейших школ России.

В ходе работ специалисты обнаружили таблички с именами золотых и серебряных медалистов 1952 и 1961 годов. Они хранились во внутреннем дворе. По завершении ремонта таблички будут бережно восстановлены и возвращены школе. Сейчас мастера определяют оптимальную тактику реставрации, чтобы сохранить историческую ценность находки.

В Фонде также пообещали проявить заботу о нынешних выпускниках: на время сдачи экзаменов все фасадные работы будут приостановлены, чтобы не нарушать тишину и не мешать ученикам.

