На Украине оценили сообщение МИД России о готовности нацелиться в ударах на Киев.

К предупреждению российского министерства по иностранным делам о продолжении ударов возмездия по Киеву следует отнестись со всей серьезностью. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт пояснил, что вин за происходящее ложится именно на лидера киевского режима Владимира Зеленского, так как именно он начал систематически провоцировать российское руководство различными словами и действиями.

Вы приготовьтесь. <…> Все идет по плану. Конечно, это очень серьезно. Они открыто всех предупреждают. Киевлянам надо бежать. Олег Соскин, политолог

Ранее стало известно том, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в столице Украины, поэтому внешнеполитическое ведомство в Москве призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть Ки ев, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.

