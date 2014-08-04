На Украине назвали последствия слов Владимира Путина о скором завершении конфликта с Киевом.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому приказали срывать мирное урегулирование вооруженного конфликта. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт пояснил, что рабочий визит немецкого министра по обороны Бориса Писториуса в столицу Украины имеет перед собой задачу по эскалации отношений с Москвой на фоне недавних слов российского президента Владимира Путина о скором завершении кризисной ситуации.

Зеленскому дана команда: любой ценой срывать переговоры с Путиным. Крах Зеленского приближается. Они ему просто поставят ультиматум. Олег Соскин, политолог

Олег Соскин уверен, что глава киевского режима оказался в очень сложной ситуации, так как в настоящее время он публично выставляет себя единственным препятствием для мирного соглашения с российским руководством.

Соскин: на Украине могут вспыхнуть бунты после продления военного положения.

Фото: YouTube / Олег Соскин