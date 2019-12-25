Соскин: на Украине могут вспыхнуть бунты после продления военного положения

Политолог рассказал о том, как решение властей по продлению военного положения скажется на обществе.

Из-за коррупции и решения лидера киевского режима Владимира Зеленского продлить военное положение на территории страны могут вспыхнуть восстания среди гражданского населения. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, который ранее был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт заметил, что ближайшее окружение главы Украины не способно и не хочет выйти на мирное соглашение с российским руководством.

Я думаю, будут какие-то восстания в городах. Другого варианта просто нет. <…> Люди же понимают, что их фактически ограбили и им ничего не дают. Вот он хочет опять продлевает эту "могилизацию" и военное положение. Он имеет конституционное право? Абсолютно не имеет. Олег Соскин, политолог

Специалист указал на полную некомпетентность государственной власти на Украине в управлении. Он призвал всех чиновников уйти в отставку с занимаемых должностей.

Соскин: продлевая мобилизацию, Зеленский разрушает основу украинского народа.

